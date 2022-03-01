Челябинск, , 20:35 — REGNUM Совет ректоров вузов Челябинской области поддерживает спецоперацию России по защите населения Донбасса. Об этом говорится в его заявлении, принятом 1 марта.

Донбасс

Иван Шилов © ИА REGNUM

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В документе говорится, что Совет ректоров поддерживает политику президента России Владимира Путина и правительства страны на окончание многолетнего планомерного уничтожения жителей Донбасса. «Россия не начинала войну, она её заканчивает. Наше Отечество имеет полное право принимать ответные меры для своей безопасности», — сказано в заявлении.

Также ректоры назвали причины политической и гуманитарной катастрофы на Украине. Это эксперименты НАТО и равнодушное молчание западной общественности. Кроме того, авторы заявления осуждают агрессивные слова и действия мирового сообщества в адрес России. По их словам, некоторые мировые лидеры продолжают воодушевлять преступный киевский режим на уничтожение собственного населения.

Также авторы заявления призывают сотрудников, студентов, преподавателей аспирантов российских и зарубежных вузов не поддаваться на недостоверные слухи и ложь, распространяемые силами, заинтересованными в обострении конфликта между Россией и Украиной. Главная задача сейчас — вспомнить общую историю, ценности, традиции, здраво осмыслить текущую ситуацию и помочь людям, которые ищут в России защиту от кровопролития.

Кроме того, авторы письма выражают солидарность с жителями Донбасса и заявляют, что протягивают им руку помощи. Они готовы оказать вузам Донбасса гуманитарную помощь и принять студентов и преподавателей Донецкой и Луганской Народных Республик, а также создать все необходимые условия для жизни, работы и учёбы.

«Сделаем все, что от нас зависит, во имя торжества Справедливости и Мира», — заключили авторы заявления.