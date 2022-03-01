Капитал госипотечной компании Киргизии обещают увеличить на $89,5 млн
Бишкек, 1 марта, 2022, 20:34 — ИА Регнум. Вице-премьер-министр Киргизии Азиз Аалиев поручил Министерству финансов проработать вопрос о выделении 1 млрд сомов (966 млн рублей) государственной ипотечной компании и об увеличении её уставного капитала на 8,5 млрд сомов (8 млрд 211 млн рублей). Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Высокопоставленный чиновник отметил необходимость ускорить темпы выделения денег на реализацию государственных ипотечных программ, чтобы полностью удовлетворить спрос населения на ипотечные кредиты.
Также заместитель председателя кабинета министров обсудил с руководством госипотечной компании план по увеличению жилищного фонда и реализацию программы «Мой дом 2021 — 2026».
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