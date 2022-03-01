Ньюкасл, Великобритания, 1 марта, 2022, 20:31 — ИА Регнум. Британская панк-группа Yard Act отменила запланированное на 1 марта выступление в Ньюкасле из-за болезни участника. Об этом 1 марта рассказал портал NME.

NME Солист Yard Act

В настоящее время группа находится в туре по Великобритании в поддержку своего дебютного студийного альбома The Overload, который вышел 21 января.

В заявлении, опубликованном сегодня в социальных сетях, фронтмен Yard Act Джеймс Смит сообщил поклонникам, что он «борется с болезнью с воскресенья» после выступления на концерте в Лидсе накануне вечером.

https://twitter.com/YardActBand/status/1498616294698061824

В результате группа была вынуждена отказаться от концерта в ньюкаслском клубе The Cluny сегодня вечером. «Я затаился в надежде, что уже встряхнусь, но я до сих пор не могу сдвинуться ни на дюйм без того, чтобы не сбегать в туалет. Я в шоке», — объяснил Смит.