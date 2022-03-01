Москва, , 20:28 — REGNUM Московский бизнес подвергся психологическому давлению на фоне военной спецоперации на Украине, сообщил 1 марта мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Мэр заявил, что городской бизнес «кошмарят».

"Сайты ресторанов, магазинов, гостиниц и других предприятий, которые не поддержали призывы в пользу Украины, заваливают угрозами, фейками и жалобами. Руководителей и владельцев предприятий кошмарят, угрожают расправой и убийством», — написал Собянин.

По его словам, информационные атаки идут из-за границы при помощи ботов. Также на сайты идут ddos-атаки, хакеры взламывают ресурсы и транслируют антироссийские лозунги.

По его мнению, за такой работой стоят профессиональные специалисты и крупные структуры. Мэр призвал не поддаваться на действия провокаторов, действия которых направлены на создание атмосферы хаоса.

«Все попытки организовать уличные беспорядки будут последовательно пресекаться. Нам не страшны внешние враги, когда мы едины и сплочены. Нас пытаются расколоть, противопоставить, раскачать, перессорить. Ничего не выйдет», — заверил Собянин.