Лос-Анджелес, США, , 20:23 — REGNUM Австралийский актёр Крис Хемсворт исполнит роль главного злодея в приквеле «Безумного Макса» о Фуриосе. Об этом сообщил IGN Nordic.

Крис Хемсворт Gage Skidmore

Как отмечает издание, роль в картине станет совершенно нетипичной для актёра. По словам помощника директора Пи Джея Воетена, режиссёр киноленты Джордж Миллер сначала утвердил Хемсворта на роль «из вежливости», а уже потом «влюбился» в его игру.

ИА REGNUM напоминает, что главную роль в «Безумный Макс: Фуриоса» исполнит Аня Тейлор-Джой. Премьера картины назначена на май 2024 года.

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