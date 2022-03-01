Лос-Анджелес, США, 1 марта, 2022, 20:23 — ИА Регнум. Австралийский актёр Крис Хемсворт исполнит роль главного злодея в приквеле «Безумного Макса» о Фуриосе. Об этом сообщил IGN Nordic.

Gage Skidmore Крис Хемсворт

Как отмечает издание, роль в картине станет совершенно нетипичной для актёра. По словам помощника директора Пи Джея Воетена, режиссёр киноленты Джордж Миллер сначала утвердил Хемсворта на роль «из вежливости», а уже потом «влюбился» в его игру.

ИА REGNUM напоминает, что главную роль в «Безумный Макс: Фуриоса» исполнит Аня Тейлор-Джой. Премьера картины назначена на май 2024 года.