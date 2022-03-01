Ярославль, 1 марта, 2022, 20:22 — ИА Регнум. Два города Германии приостановили побратимские связи с Ярославлем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель мэра Ярославля по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии Вячеслав Гаврилов.

City-yaroslavl.ru Выставка ярославских художников в Ханау

Речь идёт о городах Ханау и Кассель. Их власти сообщили о «приостановке официального сотрудничества». Связи Ярославля с Касселем были установлены в 1988 году, с Ханау — в 1994-м. Оба города находятся в земле Гессен.

Судя по формулировке, речь пока не идёт о полном отказе от статуса «городов-побратимов».