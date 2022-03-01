Канберра, , 20:20 — REGNUM Австралийская рок-группа Nick Cave & The Bad Seeds отменила запланированные концерты в России и Украине «в свете текущих событий». Об этом 1 марта сообщил портал NME. Группа должна была выступить на фестивале «Боль» в Москве 18 июня, а затем посетить Дворец спорта в Киеве 19 августа в рамках своего европейского тура на 2022 год. В своем заявлении в социальных сетях Кейв сказал что у них «не было другого выбора, кроме как отменить» концерты. Напомним, что свои концерты на территории Российской Федерации и Украины также отменили рок-группы Green Day, The Killers и Franz Ferdinand.

Ник Кейв NME

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