Лондон, 1 марта, 2022, 20:19 — ИА Регнум. Санкции в отношении Российского фонда прямых инвестиций ввели британские власти, сообщает 1 марта Форин-офис (МИД Британии).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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Под санкции также подпадает генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев. В королевстве в рамках санкций заморозят активы этого гражданина России и всего РФПИ. Кроме того, Дмитриев не сможет приехать в Британию.

Санкции введены с формулировкой «занимается деятельностью в сфере, которая имеет экономическую значимость для правительства России».