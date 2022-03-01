Москва, 1 марта, 2022, 22:46 — ИА Регнум. Московский музыкальный фестиваль «Боль», запланированный на лето 2022 года, не состоится из-за проведения спецоперации на территории Украины. Соответствующая информация появилась на странице фестиваля в Instagram 1 марта.

Дарья Драй ИА REGNUM Поклонники на концерте

«Друзья! В связи со сложившейся в мире ситуацией проведение фестиваля не представляется возможным. Мы отменяем фестиваль Боль 2022», — написали организаторы мероприятия. Также сообщается, что все приобретённые билеты на фестиваль подлежат возврату.

Ранее Игги Поп (Джеймс Ньюэл Остерберг-младший), Franz Ferdinand, The Killers и другие артисты отменили свои выступления на территории России. Причиной отказа от концертов является начавшаяся спецоперация на Украине.