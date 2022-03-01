Лос-Анджелес, США, , 20:12 — REGNUM Американский актёр Мэттью МакКонахи рассказал о проблеме выпадения волос, с которой он столкнулся. Об этом 1 марта пишет New York Post.

Мэттью Макконахи All-Pro Reels

По словам МакКонахи, в 90-х годах он очень коротко стригся из-за того, что его волосы заметно истончились. «Как они снова выросли? Это большая загадка», — шутит актёр, добавив, что на протяжении длительного времени использовал специальную мазь.

МакКонахи отмечает, что среди его поклонников появились слухи о том, что он сделал пересадку волос после заявления об этом некоего врача. Однако актёр отрицает хирургическое вмешательство.

ИА REGNUM напоминает, что в конце 2021 года Мэтью МакКонахи обещал подумать над решением баллотироваться на пост губернатора штата Техас (США). Спустя некоторое время он сообщил, что не станет этого делать.

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