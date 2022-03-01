Москва, , 20:30 — REGNUM Донецкая Народная Республика по примеру Израиля, искавшего по всему миру нацистов из Германии, планирует вести поиск украинских неонацистов, виновных в военных преступлениях. Об этом 1 марта заявил представитель Народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Ополчение ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса — все новости»

Представитель ДНР отметил, что даже готов лично обратиться к профильным Израильским службам с просьбой обучить их подобным мероприятиям.

«Всех военных преступников мы найдем. Лично обращусь в Израиль и попрошу, чтобы они меня научили, как искать таких подонков по всему миру», — сказал Басурин.

Читайте ранее в этом сюжете: Санкции ударят по экономике, но удержат деньги внутри России?