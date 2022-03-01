Санкт-Петербург, , 20:21 — REGNUM Депутат Государственной думы Сергей Боярский вновь избран секретарём регионального отделения партии «Единая Россия» в Санкт-Петербурге. Результаты голосования обнародованы 1 марта на XXXVI конференции регионального отделения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» в Петербурге Сергей Боярский Татьяна Титаева © ИА Regnum

На конференции Санкт-Петербургского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» обновился состав президиума, региональной контрольной комиссии, а также выбран новый секретарь регионального отделения.

За кандидатуру Боярского проголосовали 148 депутатов из 160-ти. Второй кандидат, депутат Заксобрания Петербурга Михаил Барышников, набрал 12 голосов. Такой перевес позволил Сергею Боярскому сохранить свою должность в качестве секретаря.

В ходе голосования членами президиума регионального отделения партии стали Наталья Астахова, Полина Вапаева, Александр Бельский, Валерий Гарнец, Сергей Густов, Елена Киселёва, Николай Кропачев, Павел Крупник, Андрей Кутепов, Александр Маликов, Виталий Милонов, Борис Пиотровский, Виктор Полунин, Елена Трофимова, Михаил Романов, Александр Тетердинко и Денис Четырбок.

Членами региональной контрольной комиссии выбраны на конференции Светлана Антонова, Владислав Апаницин, Александр Деменин, Сергей Еремеев, Анатолий Потапов, Эдвард Трошин, Дмитрий Чукович, Дина Юсупова, Михаил Бурцев, Юрий Гордеев, Давид Мирсанов.

«Коллеги, спасибо вам большое за ваше доверие. Предлагаю поздравить также всех избранных членов президиума регионального политического совета и членов региональной контрольной комиссии и пожелать им успехов в работе», — заявил Сергей Боярский после подведения итогов.