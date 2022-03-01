Донецк, , 20:00 — REGNUM В ходе специальной операции Вооруженных сил России, ДНР и ЛНР уничтожен штаб украинской оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Север», заявил 1 марта журналистам представитель Народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, в результате было ликвидировано большинство офицеров штаба, а также уничтожен командующий украинской ОТГ «Север» генерал Красильников.

«В результате успешных совместных действий Вооруженных сил России, ДНР и ЛНР сегодня был уничтожен штаб оперативно-тактической группировки «Север». Большинство офицеров штаба погибли. По данным нашей разведки, среди погибших командующий ОТГ «Север» генерал Красильников», — рассказал Басурин.

Кроме того, Басурин сообщил о перехвате переговоров украинских военных, содержание которых подтвердило ликвидацию в районе Волновахи командира 53-й бригады украинских нацистов полковника Титенко.

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