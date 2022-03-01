Москва, , 19:56 — REGNUM Сербский режиссёр Эмир Кустурица рассказал о том, что не планировал руководить Театром Российской армии. Информацию об этом приводит РИА Новости 1 марта.

Эмир Кустурица в Омске Omskportal.ru

По словам режиссёра, он намерен поставить несколько спектаклей на сцене театра, однако становиться его главным режиссёром не собирается. Известно, что в число постановок Кустурицы могут войти театральные версии фильмов «Время цыган», «Жизнь как чудо», а также одной из российских или советских картин.

Ранее появилась информация о том, что Эмир Кустурица станет главным режиссёром Центрального академического театра российской армии. Позднее постановщик выступил с опровержением этой новости.

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