Москва, , 20:07 — REGNUM Украинские нацисты прицельно бьют по жилым кварталам населённых пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 1 марта заявил представитель Народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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По его словам, это связано с успехами вооруженных сил ДНР, особенно на южном направлении, в районе города Мариуполь.

«На юге происходят события, которые заставляют нелюдей обстреливать кварталы жилых домов населённых пунктов нашей республики. Мы вышли на государственную границу нашей страны», — сказал Басурин.