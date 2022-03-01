Бишкек, , 19:52 — REGNUM Правоохранительные органы Киргизии подозревают в коррупции в особо крупном размере трёх высокопоставленных сотрудников энергетических компаний. Об этом сообщили в генеральной прокуратуре республики сегодня, 1 марта.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

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По версии следствия, они незаконно списали задолженность за поставленную электроэнергию на сумму около 219,7 млн сомов (212,2 млн рублей).

В ведомстве отмечают, что по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Коррупция» и задержали начальника Тянь-Шаньского районного электросетевого хозяйства и двух бывших директоров нарынского филиала «Востокэлектро».

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