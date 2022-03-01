В Киргизии энергетики незаконно списали $2,3 млн долгов за электричество
Бишкек, 1 марта, 2022, 19:52 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Киргизии подозревают в коррупции в особо крупном размере трёх высокопоставленных сотрудников энергетических компаний. Об этом сообщили в генеральной прокуратуре республики сегодня, 1 марта.
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По версии следствия, они незаконно списали задолженность за поставленную электроэнергию на сумму около 219,7 млн сомов (212,2 млн рублей).
В ведомстве отмечают, что по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Коррупция» и задержали начальника Тянь-Шаньского районного электросетевого хозяйства и двух бывших директоров нарынского филиала «Востокэлектро».
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