Тапа, , 19:52 — REGNUM Активно действовать на Украине британские военные не будут: они находятся в Эстонии — и здесь их место, заявил 1 марта на эстонской военной базе Тапа британский премьер-министр Борис Джонсон.

Борис Джонсон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Комментируя проводимую Россией спецоперацию по демилитаризации Украины, глава британского правительства пояснил, что сражаться там военные королевства не будут.

Он пояснил, что британский контингент находится в Тапе — в пределах границ НАТО, что является самым разумным вариантом помощи Украине.

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