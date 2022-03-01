Липецк, 1 марта, 2022, 19:48 — ИА Регнум. В Липецкой области с 1 марта возобновлено оказание плановой медицинской помощи в амбулаторных условиях. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В регионе стабилизируется эпидситуация: ежесуточно завершают лечение от ковида вдвое больше жителей, чем инфицируются. Вызывать врачей на дом липчане стали почти в два раза реже, в 1,2 раза снизилась нагрузка на скорую помощь.

По данным регионального управления здравоохранения, постепенно снижается и нагрузка на инфекционные госпитали. С 1 марта коечный фонд сокращен на 350 мест — до 2000 коек. При положительной динамике во второй половине марта терапевтический корпус Липецкой городской больницы № 4 «Липецк-Мед» прекратит работать в виде ковидного стационара и вернётся к профильной деятельности.