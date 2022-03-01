Москва, , 19:42 — REGNUM Состоялась первая в этом году конференция Marketplace Conf 2022 по аналитике, ведению бизнеса, продвижению и рекламе на маркетплейсах для брендов и продавцов в Москве. Более 50 предпринимателей e-com из России и стран СНГ 1 марта 2022 года обсудили вопросы развития бизнеса на маркетплейсах в новых условиях, инструменты продвижения электронной торговли и актуальные проблемы отрасли. Организаторами мероприятия выступили компании «Sellematics» и «Sellmonitor» — сервисы аналитики на маркетплейсах и онлайн-ритейлерах.

Конференция Marketplace Conf 2022 объединила всех экспертов по электронной торговли, начиная с представителей самих маркетплейсов и основных продавцов и завершая специалистами по ВЭД и блогерами. Большая часть обсуждений касалась того, как действовать в новых условиях и на какие события, тренды и показатели ориентироваться. Участники конференции делились своим опытом поиска решений и ошибок из предыдущих кризисов, для многих стал значимым период глобальной пандемии, падение курса рубля в 2014 году и финансовый кризис 2008 года.

Дарья Ткаченко, СЕО Sellematics Sellmonitors, считает, что в период неопределенности и высокой волатильности курса рубля, предпринимателям особенно нужно следить за рынком, изучать аналитику, чтобы понимать изменения в потребительском поведении. Опыт пандемии показал, что продажи растут, как только появляется какая-то ясность ситуации. По коммерции бьет не высокий курс рубля, а непонимание того, что будет происходить дальше. Стабильность возвращает людей к покупкам. Но все эти изменения важно не пропустить, изучать и применять в своих стратегиях.

Предыдущий опыт работы во время экономических кризисов показал, что продавцам нужно экспериментировать, запускать тестовые продукты, пилоты. «Это то знание, которое вы не сможете получить другим способом, сами площадки не видят многие изменения потребительских предпочтений или смены поведения потребителей, — считает Софья Оточина, руководитель управления по работе с партнерами компании «Магнит». Обращайте внимание на рейтинги, делайте оперативную оценку колабораций, взаимодействия.

Виталий Нерет, директор по развитию ООО «Гипер», рассказал, что вначале пандемии, они чувствовали себя примерно так же как сейчас: «Два года назад мы были в растерянности, нам казалось, что наступил в своем роде уникальный кризис, когда замер весь мир, границы закрылись, перемещение людей, товаров и услуг остановилось, но в итоге мы росли все два года. Сейчас мы оказались у такой же перевернутой доски и видим выход в том, же и два года назад. Нужно доверять своим командам, давать им свободу для принятия решений и ошибок. Два года назад мы видели разные стратегии своих команд, в каждой было по 3−5 человек. Одни поднимали цены, чтобы снизить издержки, другие, наоборот, сбрасывали прайс, чтобы сбыть неликвидный, по их мнению, товар и купить более ликвидный, третьи меняли каналы продвижения, подход к продажам или само предложение. И в итоге этих усилий мы получили рост». Сейчас по мнению эксперта будут выживать самые быстрые и гибкие, кто сумеет приспособиться к меняющимся условиям. «Чтобы я посоветовал предпринимателям, специализирующимся на продажах на маркетплайах? Сейчас в России много брендов, производств, которые не умеют работать с электронными площадками, ходите, встречайтесь, создавайте партнерства, возможно сейчас не время для выстраивания собственной производственной цепочки, необходимо договариваться с теми, кто уже в России», — добавил Виталий Нерет.

Тимофей Горшков Генеральный директор InSales вспомнил, что в начале пандемии они были недостаточно гибкими, потеряли 1,-2 месяца на тактики сохранения, и только потом начали действовать. Сейчас важно экспериментировать, пробовать, работать на разных площадках. Рынок маркетплейса в России не консолидирован, здесь много каналов, трафики которых нужно использовать максимально, для продвижения своего бизнеса или бренда.

Анастасия Якушева, основатель брендов «Miss X», @iampijama и Verlove советует ничего бояться. «Решения должны быть точными, а действия точечными. Для предпринимателя слово нет должно означать «да, но…», важно бороться за свой бизнес, следить за финансовыми показателями, выбивать лучшие условия для закупок. Сейчас выиграют предприниматели, способные сохранять спокойствие, умеющие действовать быстро, и немногочисленные команды. Компании с небольшим штатом, до 20 человек, получают преимущество в скорости, на них не давит чрезмерная ответственность, они могут быстро принимать решения и делегировать их выполнение», — уверена предпринимательница.

Сооснователь цифровой платформы для бизнеса DigitalVED Анна Фомичева, вице-президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) считает, что сейчас самое время погрузиться в тонкости ВЭД: «Россия — импортоориентированная страна, так или иначе, но мы продолжим импортировать, нам просто нужно принять меняющуюся реальность. Западные страны для нас закрыты надолго, но есть страны ЮВА, ШОС, БРИКС. Сейчас активно развивается рынок ткани в Узбекистане, оборудование будем покупать в Китае и Турции. Если не сможем работать с российских юридических лиц, поедем в Киргизстан и Казахстан, там зарегистрируемся. Доллар стабилизируется, но для поставок придется искать альтернативы в Китае, Индии, Вьетнаме, африканских странах. Что важно, возможности для серых схем уменьшатся, учитесь работать в белую. Убирайте посредников, убирайте из своих бизнес-процессов каргачей (контрабандистов), разбирайтесь в ВЭД».

В ходе конференции выступило более 50 спикеров, было представлено больше десятка кейсов, пришло на мероприятие около 400 зрителей, еще порядка 5 тыс. смотрели выступления спикеров онлайн, имеющий свой бизнес в этой сфере. Обсуждение получилось конструктивное, российский бизнес, прошедший за последние 10 лет около 5 кризисов, продемонстрировал оптимизм, готовность работать в новой реальности, искать новые возможности и инструменты для дальнейшего роста.