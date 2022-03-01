Москва, 1 марта, 2022, 19:41 — ИА Регнум. Курс доллара на торгах во вторник, 1 марта, поднялся выше отметки в 101 рубль, евро — выше 112 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской бирже.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

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К 19:00 курс доллара поднялся на 6 рублей 63 копейки относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достиг 101,23 рубля.

Тем временем евро подорожал на 6 рублей 49 копеек — до 112,49 рубля.