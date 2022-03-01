Москва, 1 марта, 2022, 19:38 — ИА Регнум. Во вторник, 1 марта, в сети появилось обращение Killnet к Anonymous.

ИА REGNUM Интернет

«Интернет переполнен фейковой информацией о взломах российских банков, атаках на серверы российских СМИ и многим другим. Всё это не имеет опасности для людей. Эта «информационная бомба» несёт только текст — и больше никакого вреда. Не поддавайтесь фейковой информации в интернете. Не сомневайтесь в своей стране», — сказано в обращении Killnet к пользователям сети.

«Хакеры Anonymous, займитесь восстановлением своего сайта, это очень жалко выглядит на фоне ваших угроз нашей стране», — отмечено одновременно на ТМ-канале «RT на русском».

Напомним, после начала спецоперации на Украине группировка Anonymous объявила «кибервойну» России, атаковав, в том числе, сайты многих СМИ.