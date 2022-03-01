Вашингтон, 1 марта, 2022, 19:56 — ИА Регнум. Американский музыкант Доминик Файк, известный по недавнему участию в сериале «Эйфория», опубликовал фрагмент новой композиции. Соответствующий ролик появился в истории на странице артиста в Instagram 1 марта.

Скриншот YouTube Доминик Файк

На текущий момент неизвестно, какое название получит будущая работа, однако её выход запланирован на 2022 год. Также ожидается, что песня может войти в предстоящий студийный альбом Файка.

Ранее Доминик Файк появился в качестве гостя в программе «Ночное шоу с Джимми Фэллоном». В рамках выпуска артист пообщался с ведущим, а также исполнил вживую сингл Babydoll.