Лиссабон, 1 марта, 2022, 19:36 — ИА Регнум. В районе Азорских островов затонуло грузовое судно Felicity Ace с четырьмя тыс. автомобилей на борту, сообщает 1 марта Bloomberg.

Цитата из к/ф «Пираты XX Века». Реж. Борис Дуров. 1979. СССР Пожар на корабле

По информации агентства, до этого почти две недели на борту судна продолжался пожар.

Грузовое судно Felicity Ace загорелось 16 февраля. Перед этим спасатели планировали отбуксировать судно в ближайший порт.

Felicity Ace под флагом Панамы вышло 10 февраля из германского порта Эмден и направилось в США. В Атлантическом океане недалеко от Азорских островов на борту произошел пожар.

В тот же день 22 члена экипажа судна были эвакуированы португальскими ВМС. Вероятность взрыва топливных баков не позволяла спасателям приблизиться для эффективной борьбы с огнем.

Felicity Ace перевозил около четырех тыс. автомобилей Porsche, Audi и Bentley. По одной из версий, причиной пожара могли стать литий-ионные батареи одной из автомашин.