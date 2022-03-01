Судно с четырьмя тыс. автомашин сгорело и затонуло у Азорских островов
Лиссабон, 1 марта, 2022, 19:36 — ИА Регнум. В районе Азорских островов затонуло грузовое судно Felicity Ace с четырьмя тыс. автомобилей на борту, сообщает 1 марта Bloomberg.
По информации агентства, до этого почти две недели на борту судна продолжался пожар.
Грузовое судно Felicity Ace загорелось 16 февраля. Перед этим спасатели планировали отбуксировать судно в ближайший порт.
Felicity Ace под флагом Панамы вышло 10 февраля из германского порта Эмден и направилось в США. В Атлантическом океане недалеко от Азорских островов на борту произошел пожар.
В тот же день 22 члена экипажа судна были эвакуированы португальскими ВМС. Вероятность взрыва топливных баков не позволяла спасателям приблизиться для эффективной борьбы с огнем.
Felicity Ace перевозил около четырех тыс. автомобилей Porsche, Audi и Bentley. По одной из версий, причиной пожара могли стать литий-ионные батареи одной из автомашин.