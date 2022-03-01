Ярославль, , 19:54 — REGNUM Председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов рассказал о том, как будет строиться работа депутатов в следующем созыве. Детали он пояснил на пресс-конференции 1 марта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Артур Ефремов City-yaroslavl.ru

Всего депутатов будет 38 — столько же, сколько было до этого. Но вырастет количество округов — с 19 до 38. В каждом округе будет только один депутат. В действующем созыве их от одного до трёх.

«В больших округах, когда мы выбирались, у нас округ был — 24 тысячи избирателей. В некоторых областях это объём депутата заксобрания. Это достаточно много, поэтому будет деление. Раздел самого округа, как оно будет — мы к этому придём в мае. Потому что сейчас идёт процедура регистрации изменений в Устав», — рассказал Артур Ефремов.

В каждом округе будет от 11 тысяч 500 до 13 тысяч 200 избирателей.

«На сегодняшний день это самое оптимальное для реализации права жителей иметь своего депутата. Конкретно каждого. Я считаю, что сейчас всё чётко, понятно и округ поменьше. С точки зрения работы это гораздо лучше», — пояснил Артур Ефремов.

Председатель муниципалитета рассказал и о процедуре отзыва депутата, которая станет доступна в новом созыве.

«Формируется инициативная группа, она должна будет собрать определённое количество подписей, чтобы быть зарегистрированной в избирательной комиссии. После того, как группа зарегистрировалась, ей будет необходимо собрать необходимое количество подписей, чтобы инициировать процедуру отзыва. И потом уже объявляется голосование. То есть она, конечно, сложна, но у нас же есть такие люди, которые — вижу цель — не вижу препятствий. Поэтому кому-то если захочется, то здесь можно действовать. Вдруг совсем уж не рабочий депутат? Но как тогда он выбрался и его выбрали — это уж совсем другой вопрос», — объяснил Артур Ефремов.

Выборы в муниципалитет Ярославля по новой схеме по плану должны пройти в сентябре, а Единый день голосования.

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