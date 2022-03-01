Лондон, , 19:32 — REGNUM Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась выше $106 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов во вторник, 1 марта.

Нефть Schmucki

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По состоянию на 18:50 мск, стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на бирже ICE в Лондоне выросла на 8,4% относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достигла $106,2 за баррель.

В последний раз цена на нефть данной марки находилась на уровне выше $106 в начале августа 2012 года.

Тем временем апрельские фьючерсы на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) подорожали на 9,1% — до $104,5 за баррель.