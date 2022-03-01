Москва, 1 марта, 2022, 19:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл переговоры по телефону с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, передаёт 1 марта сайт Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Николас Мадуро и Владимир Путин

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Глава России поделился оценками развития событий вокруг Украины, подчеркнув, что целями российской специальной операции являются защита мирного населения Донбасса, признание Киевом ДНР и ЛНР, а также российского суверенитета над Крымом, демилитаризация и денацификация украинского государства и обеспечение его нейтрального и безъядерного статуса.

Мадуро выразил твёрдую поддержку решительных действий России и осудил дестабилизирующую активность США и НАТО.

Он также акцентировал важность противодействия «развёрнутой западными странами кампании лжи и дезинформации».