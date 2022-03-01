1 марта 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что глава украинской Счетной палаты Валерий Пацкан просит международные финансовые организации пересмотреть долговую политику и обнулить долги Украины.

Оксана Переможенко, , 20:05 — REGNUM Глава украинской Счетной палаты Валерий Пацкан просит международные финансовые организации пересмотреть долговую политику и обнулить долги Украины. Об этом чиновник написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Габриель Метсю. Ростовщик и плачущая женщина (фрагмент). 1654

«Масштаб разрушений на Украине… колоссальный! Ввиду этого от наших внешних кредиторов необходимо требовать списания долгов Украины. На сегодняшний день внешний долг составляет 1,6 триллиона гривен, или более 57 миллиардов долларов. Международные финансовые организации должны пересмотреть долговую политику и обнулить долги Украины!» — отметил он.

Новость обсудили на YouTube-канале издания Klymenko Time. Многие усомнились в том, что украинской стороне спишут долги.

«Не для того всё это замутили, чтобы списывать долги. Это оружейный бизнес, где идёт хороший оборот денег. Президент Украины «не лох», ему долги не отдавать, а вот народ платить будет пожизненно», — отреагировала Anna Annet.

«Проблема не в том, что Украина любит халяву и просит списать долги, а в том, что «заграничные помощники» тоже любят халяву и хорошо умеют считать деньги», — добавил Вячеслав К.

Долги Украины Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Значит, в Донбассе за 8 лет убытки не были колоссальными, а за неделю настоящего прихода российской армии сразу колоссальные?..» — задалась вопросом Татьяна Т.

«Ага, держите карман шире, Запад не лохи, чтобы вам… что-то списать», — отреагировал Андрей У.

«И в ЕС [принять], и долги списать…» — задумался Жэка 5.

«Вот в чем «патриотизм» украинской власти — списание долгов на крови», — добавила Ирина М.

«Россия… в 90-х с войной в Чечне, с бандитским беспределом и распилом государственных предприятий как-то взяла и выплатила весь долг по ленд-лизу и долги, набранные за 90-е годы, выйдя в ноль. Украина лишилась военных баз — спишите нам долги!» — отметил один из комментирующих.

«Они ещё надеются, что вступят в ЕС и европейцы их будут восстанавливать, кормить, поить! Платить зарплаты, строить заводы!..» — добавила Наталья К.

«К этому всё и шло. Дограбить и списать на войну, чтоб не возвращать», — отреагировал Сергей F.

«О да, конечно, спишет… Они на вас зарабатывают», — прокомментировала новость Эльвира Г.

«Колоссальные убытки это имеются в виду военные объекты? Восстановить хотите?» — поинтересовался «Иволга Волга».

«А народ эти деньги не брал, а то потратил их бы на повышение пенсий, на снижение тарифов, на экономику…» — добавила Людмила А.

«Ага, пришивайте карманы к шароварам», — с сарказмом написал Дмитрий О.

«Наивный глава счётной палаты. Сейчас тебе спишут, держи карман шире», — отреагировал «Юс Пил».

«Пусть тряхнут [украинских олигархов Игоря] Коломойского, [Рината] Ахметова, [Петра] Порошенко! Там нахапали так, что всё покрыть можно, и ещё останется с лихвой», — призвал Владимир О.

«Наворовали, можно списывать…» — не без сарказма пишет Павел М.

«Как это нечем [отдавать долги]? А земля? Зря закон принимали?» — подытожил Вiталiй Ш.

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