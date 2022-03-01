Подгорица, , 19:26 — REGNUM Из-за специальной военной операции России на Украине Черногория присоединилась ко всем ограничительным мерам, включая восемь пакетов индивидуальных и экономических санкций, принятых Евросоюзом против России, сообщил МИД Черногории.

Черногория Cradel

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Финансовые санкции ЕС направлены против ключевых государственных компаний, особенно в сфере обороны, а также около 70% российского банковского рынка, чтобы полностью ограничить доступ России к основным рынкам капитала и существенно ограничить приток финансовых средств из России в ЕС. Энергетические санкции включают запрет на продажу, покупку, передачу или экспорт в Россию конкретных товаров и технологий, предназначенных для переработки (переработки) нефти, а также оказание сопутствующих услуг, что лишает Россию возможности модернизировать свои нефтеперерабатывающие заводы до новых стандартов, говорится в сообщении.