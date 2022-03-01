Таллин, , 19:22 — REGNUM C первого марта на автозаправках крупнейших продавцов автотоплива Эстонии Olerex и Alexelaцена одного литра бензина c октановым числом 95 выросла до 1,749 евро, а с октановым число 98 — до 1,799 евро. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR.

Топливо

В целом цены выше предыдущих на пять евроцентов и являются новым историческим максимумом. Дизельное топливо также выросло в цене и теперь стоит 1,589 евро за литр.

Нынешний рекордный рост цен состоялся через неделю после прежнего — во вторник, 22 февраля, 95-й бензин стоил 1,699 евро, 98-й бензин — 1,749 евро, а дизельное топливо — 1,539 евро за литр.