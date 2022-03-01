Лондон, , 19:59 — REGNUM Британский режиссёр Сэм Мендес («1917») начал съёмочный процесс новой картины под названием «Империя света». Соответствующую информацию приводит портал Screen Rant 1 марта.

Сэм Мендес Скриншот YouTube

Известно, что съёмки стартовали на южном побережье Англии и продлятся до мая 2022 года. Главные роли в предстоящей картине исполнят Оливия Колман, Тоби Джонс и Колин Фёрт.

Ранее стало известно о работе Сэма Мендеса над новым фильмом «Империя света», раскрывающим любовную историю в 1980-е годы. Примечательно, что этот кинопроект станет первой самостоятельной сценарной работой режиссёра.

Читайте ранее в этом сюжете: Paramount приостановила показ своих картин в России