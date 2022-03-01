Думбрэвени , , 19:16 — REGNUM Один ребенок получил лёгкие травмы в результате масштабного пожара, вспыхнувшего в средней школе города Думбрэвени в уезде Сибиу (Трансильвания). Об этом 1 марта сообщает бухарестское издание Romania Libera.

Тушение пожара ГУ МЧС РФ по Саратовской области

По предварительным данным, инцидент произошел в помещении школьной электроподстанции. Огонь быстро распространился на прилегающие строения, включая основное зданий учебного заведения.

Согласно официальной информации, из горящих строений были оперативно эвакуированы более 200 человек. Жертв нет. Ведется расследование.