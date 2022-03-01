Румыния, 1 марта, 2022, 19:16 — ИА Регнум. Один ребенок получил лёгкие травмы в результате масштабного пожара, вспыхнувшего в средней школе города Думбрэвени в уезде Сибиу (Трансильвания). Об этом 1 марта сообщает бухарестское издание Romania Libera.

ГУ МЧС РФ по Саратовской области Тушение пожара

По предварительным данным, инцидент произошел в помещении школьной электроподстанции. Огонь быстро распространился на прилегающие строения, включая основное зданий учебного заведения.

Согласно официальной информации, из горящих строений были оперативно эвакуированы более 200 человек. Жертв нет. Ведется расследование.