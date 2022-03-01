Москва, , 19:09 — REGNUM Цели российской специальной военной операции — это демилитаризация Украины, защита мирного населения Донбасса, признания суверенитета ДНР и ЛНР. Об этом заявил российский президент Владимир Путин 1 марта в телефонном разговоре с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро.

Владимир Путин и Николас Мадуро Kremlin.ru

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Как сообщили в пресс-службе Кремля, президент России в ходе беседы с коллегой из Венесуэлы поделился своим видением развития событий, связанных с Украиной.

Путин назвал целями специальной военной операции защиту мирного населения Донбасса, признание Киевом ДНР и ЛНР, российского суверенитета над Крымом, демилитаризацию и денацификацию украинского государства, обеспечение его нейтрального и безъядерного статуса.

Со своей стороны президент Венесуэлы «выразил твёрдую поддержку решительных действий России». Мадуро выразил осуждение в адрес НАТО и США и их дестабилизирующей активности. Кроме того, он акцентировал важность противодействия развёрнутой Западом кампании лжи и дезинформации по поводу России.

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