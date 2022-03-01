Москва, , 19:07 — REGNUM Законопроект, направленный на создание специального регулирования обращения побочных продуктов животноводства, внесли в Госдуму сенаторы и депутаты во главе с Алексеем Гордеевым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 1 марта.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Проект федерального закона разработан как отдельный отраслевой документ, устанавливающий и регламентирующий всю цепочку обращения побочных продуктов животноводства, а именно деятельность по их хранению, транспортировке, обработке (переработке), реализации, использованию.

По экспертным оценкам, в России в сельскохозяйственных организациях ежегодно образуется около 180 млн тонн побочных продуктов животноводства. Данные отчетов более 60% предприятий отраслей свиноводства и птицеводства по форме, полученные в 2019—2020 годах, свидетельствуют, что побочные продукты животноводства полностью перерабатываются в органические удобрения. Следовательно, такие продукты не являются отходом, не размещаются в качестве отхода и не оказывают негативного воздействия на окружающую среду, отмечают авторы.

Законопроектом предусмотрено введение понятия «побочные продукты животноводства», понятий, связанных с процессами обращения побочных продуктов животноводства и их использования в сельскохозяйственном производстве, в том числе для повышения плодородия почвы.

Профильное министерство наделяется полномочиями по нормативному правовому регулированию в области обращения побочных продуктов животноводства, с учетом положений федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Законопроект также предусматривает закрепление права собственности на побочные продукты животноводства.

Сельскохозяйственные товаропроизводители не являются специализированными организациями, для которых деятельность по сбору, транспортированию, утилизации, обезвреживанию и размещению экскрементов сельскохозяйственных животных является основной деятельностью, осуществляемой с целью получения прибыли и, следовательно, на них не должны распространяться требования о необходимости иметь лицензию на данные виды деятельности, установлено в определении Верховного суда РФ от 31.07.2017 № 309-АД17−9334, указали парламентарии.

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