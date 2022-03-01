Москва, , 19:05 — REGNUM Экипажи нескольких атомных подводных лодок (АПЛ0 из состава Северного флота в штормовую погоду проводят учения в Баренцевом море, сообщает 1 марта пресс-служба флота.

Атомная подводная лодка Северного флота Mil.ru

Уточняется, что субмарины отрабатывают маневрирование на глубине во время шторма.

«В Баренцевом море продолжают действовать экипажи нескольких атомных подводных лодок. Во время шторма они отрабатывали маневрирование на глубине», — указано в сообщении пресс-службы.

Кроме того, в море вышел новый большой десантный корабль (БДК) «Иван Грен», экипаж которого среди прочих задач, отработает взаимодействие с вертолётами Ка-29.

«В дальнейшем на отработку отдельных задач курса боевой подготовки в Баренцево море выйдут корабли соединения охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил и несколько крупных боевых кораблей», — сообщает пресс-служба Северного флота.

Напомним, в состав Северного флота входит самое мощное объединением атомных подводных лодок ВМФ России, а сам Северный флот с января 2021 года имеет статус военного округа.

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