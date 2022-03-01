Москва, 1 марта 2022, 19:05 — REGNUM Экипажи нескольких атомных подводных лодок (АПЛ0 из состава Северного флота в штормовую погоду проводят учения в Баренцевом море, сообщает 1 марта пресс-служба флота.
Уточняется, что субмарины отрабатывают маневрирование на глубине во время шторма.
«В Баренцевом море продолжают действовать экипажи нескольких атомных подводных лодок. Во время шторма они отрабатывали маневрирование на глубине», — указано в сообщении пресс-службы.
Кроме того, в море вышел новый большой десантный корабль (БДК) «Иван Грен», экипаж которого среди прочих задач, отработает взаимодействие с вертолётами Ка-29.
«В дальнейшем на отработку отдельных задач курса боевой подготовки в Баренцево море выйдут корабли соединения охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил и несколько крупных боевых кораблей», — сообщает пресс-служба Северного флота.
Напомним, в состав Северного флота входит самое мощное объединением атомных подводных лодок ВМФ России, а сам Северный флот с января 2021 года имеет статус военного округа.
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