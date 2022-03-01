Рига, , 19:05 — REGNUM Санкции, вводимые Западом из-за военной операции России на Украине, в краткосрочной перспективе окажут негативное влияние на экономику Латвии. Об этом в эфире Латвийского телевидения заявил президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Эти санкции, безусловно, окажут болезненное воздействие на Латвию в краткосрочной перспективе, но сегодня война несравненно более болезненна», — передаёт слова Казакса издание «Дельфи».

По словам главы Банка Латвии, сейчас сложно сказать, насколько сильно санкции против России ударят по латвийской экономике. Инфляция, по его словам, в течение длительного времени будет точно выше тех показателей, о которых заявлялось ранее. Это произойдёт из-за повышения цен на энергоносители, а также на продукты питания, поскольку Россия и Украина являются крупнейшими производителями зерна на мировом рынке.

«В результате инфляция, вероятно, будет оставаться высокой дольше, чем предполагалось изначально, а ограничения и рост цен будут тормозить экономический рост. Пока рано говорить о том, какими будут цифры», — сказал Казакс.

Также он подчеркнул, что по-настоящему эффективные санкции всегда болезненны для обеих сторон. «Нет санкций, которые наносят ущерб только одной стороне», — заявил председатель центробанка.

Казакс отметил, что санкции против России были введены очень быстро, очень болезненные, и будут ещё расширяться.

«Окончательный список санкций на данный момент неизвестен. Известно лишь, что они станут еще более обширными и болезненными, с целью сделать это военное нападение как можно более труднофинансируемым и экономически болезненным для России, чтобы она как можно быстрее, насколько это возможно, изменила свою политику», — сказал он.

По мнению банкира, хотя экономика Латвии и пострадает от санкций, санкции никогда не будут также болезненны, как война. «Поэтому лучше пойти по очень болезненному, но широкому пути санкций, чтобы избежать войны», — считает Казакс.