Вашингтон, 1 марта 2022, 19:02 — REGNUM Американский актёр Майкл Дуглас сыграет в новом сериале от сервиса Apple Plus. Об этом 1 марта сообщает Deadline.
В шоу Дуглас исполнит роль отца-основателя США Бенджамина Франклина — актёр также выступит в качестве продюсера проекта. Режиссёром сериала станет Тим Ван Паттен.
Добавим, что в основу шоу ляжет книга Стейси Шиффа «Великая импровизация: Франклин, Франция и рождение Америки». Другие подробности производства сериала пока не раскрываются.
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