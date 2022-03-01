Вашингтон, 1 марта, 2022, 19:02 — ИА Регнум. Американский актёр Майкл Дуглас сыграет в новом сериале от сервиса Apple Plus. Об этом 1 марта сообщает Deadline.

Цитата из к/ф «Игра». Реж. Дэвид Финчер. 1997. США Майкл Дуглас

В шоу Дуглас исполнит роль отца-основателя США Бенджамина Франклина — актёр также выступит в качестве продюсера проекта. Режиссёром сериала станет Тим Ван Паттен.

Добавим, что в основу шоу ляжет книга Стейси Шиффа «Великая импровизация: Франклин, Франция и рождение Америки». Другие подробности производства сериала пока не раскрываются.