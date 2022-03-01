Йошкар-Ола, 1 марта 2022, 19:01 — REGNUM В настоящее время в Марий Эл недостающая потребность в механизаторах составляет более 140 человек. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Андрей Кондратенко.

Этот комбайн вновь сломался. Механизатор фермерского хозяйства ИП «Форстер» говорит, что не может жить без поля
Этот комбайн вновь сломался. Механизатор фермерского хозяйства ИП «Форстер» говорит, что не может жить без поля
Светлана Шаповалова

В сельскохозяйственных и крестьянско-фермерских хозяйствах яровой сев выполнят на площади 148 тыс. гектаров, из них яровые зерновые и зернобобовые культуры планируется разместить на площади 103 тыс. гектаров, технические культуры — 12 тыс. гектаров, картофель — 2,5 тыс. гектаров, овощи — 1,6 тыс. гектаров, кормовые культуры — 28,9 тыс. гектаров. Ожидается, что площадь посевов технических культур увеличится на 11%, овощей — на 7%.

В 2022 году планируется приобретение 2,5 тыс. тонн семян сельскохозяйственных культур. По состоянию на 1 марта, семя зерновых и зерно-бобовых культур закуплено около 110 тонн, из них 70 тонн — элитные семена.

В посевной кампании будут задействованы 1,7 тыс. тракторов, 1,6 тыс. единиц почвообрабатывающей техники, 510 посевных агрегатов.

Глава Марий Эл Александр Евстифеев поручил на следующем заседании правительства доложить о подготовке кадров, омоложении состава, совместной подготовке кадров Ростсельмаша и Марийского госуниверситета.

Как сообщало ИА REGNUM, сельхозпроизводители Марий Эл в связи с аномальной жарой минувшим летом не смогли собрать достаточный объем урожая и выполнить условия получения субсидий. По данным минсельхоза республики, в среднем недополучили около 34% планируемого урожая зерновых. Объем недополученного молока оценивается примерно в 1 тыс. тонн.

Читайте также: В Марий Эл решили не штрафовать аграриев за недополученный урожай