Йошкар-Ола, 1 марта, 2022, 19:01 — ИА Регнум. В настоящее время в Марий Эл недостающая потребность в механизаторах составляет более 140 человек. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Андрей Кондратенко.

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В сельскохозяйственных и крестьянско-фермерских хозяйствах яровой сев выполнят на площади 148 тыс. гектаров, из них яровые зерновые и зернобобовые культуры планируется разместить на площади 103 тыс. гектаров, технические культуры — 12 тыс. гектаров, картофель — 2,5 тыс. гектаров, овощи — 1,6 тыс. гектаров, кормовые культуры — 28,9 тыс. гектаров. Ожидается, что площадь посевов технических культур увеличится на 11%, овощей — на 7%.

В 2022 году планируется приобретение 2,5 тыс. тонн семян сельскохозяйственных культур. По состоянию на 1 марта, семя зерновых и зерно-бобовых культур закуплено около 110 тонн, из них 70 тонн — элитные семена.

В посевной кампании будут задействованы 1,7 тыс. тракторов, 1,6 тыс. единиц почвообрабатывающей техники, 510 посевных агрегатов.

Глава Марий Эл Александр Евстифеев поручил на следующем заседании правительства доложить о подготовке кадров, омоложении состава, совместной подготовке кадров Ростсельмаша и Марийского госуниверситета.

Как сообщало ИА REGNUM, сельхозпроизводители Марий Эл в связи с аномальной жарой минувшим летом не смогли собрать достаточный объем урожая и выполнить условия получения субсидий. По данным минсельхоза республики, в среднем недополучили около 34% планируемого урожая зерновых. Объем недополученного молока оценивается примерно в 1 тыс. тонн.

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