София, , 18:54 — REGNUM Граждане Украины, включая эвакуированных лиц, могут рассчитывать на безвизовый въезд и пребывание в Болгарии на срок до 90 дней. Об этом говорится в заявлении болгарского МВД, передает 1 марта БТВ.

Болгария PavelD

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Согласно официальной информации, по окончании указанного периода беженцы и другие категории украинских граждан, находящиеся на болгарской территории, обязаны подать соответствующее прошение в органы миграции Болгарии. При этом чиновники болгарского министерства внутренних дел пообещали выходцам с Украины «максимальное содействие в данном вопросе».

Напомним, ранее официальная София эвакуировала с Украины около 200 своих дипломатов. Предполагается, что в ближайшее время власти Болгарии предоставят временное убежище в Болгарии более трём тысячам украинцев.

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