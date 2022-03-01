Екатеринбург, 1 марта, 2022, 18:52 — ИА Регнум. В Екатеринбурге клиенты «Яндекс. Такси» жалуются на списание денег с их карт до начала поездки. оОб этом пишут СМИ.

Дарья Драй ИА REGNUM «Яндекс. Такси»

По данным ЕАН, это происходит с 28 февраля при заказе через приложение. Ранее деньги снимали после поездки. Граждане опасаются, что теперь могут возникнуть сложности с возвратом денег, если машина не приедет в нужное время.

В «Яндекс.Такси» не смоли оперативно прокомментировать эти жалобы. Отметим, в мобильном приложении есть возможность выбрать наличный способ расчёта.