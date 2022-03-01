Берлин, , 18:51 — REGNUM МИД Германии просит граждан ФРГ воздержаться от посещения России, сообщает 1 марта информационный бюллетень ведомства.

Германия

Отмечено, что исключением могут быть только экстренно необходимые поездки в РФ.

«От туристических поездок в Российскую Федерацию и тех, которые не экстренно необходимы, в настоящее время следует воздержаться», — указано в тексте бюллетеня.

При этом МИД ФРГ заявляет, что в России ограничено использование иностранных банковских карт, а ряд аэропортов на юге страны временно закрыты.

Читайте ранее в этом сюжете: Маловато! Кулеба просит у ФРГ, Польши и Франции «еще больше» оружия