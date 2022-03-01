Берлин, 1 марта, 2022, 18:51 — ИА Регнум. МИД Германии просит граждан ФРГ воздержаться от посещения России, сообщает 1 марта информационный бюллетень ведомства.

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Отмечено, что исключением могут быть только экстренно необходимые поездки в РФ.

«От туристических поездок в Российскую Федерацию и тех, которые не экстренно необходимы, в настоящее время следует воздержаться», — указано в тексте бюллетеня.

При этом МИД ФРГ заявляет, что в России ограничено использование иностранных банковских карт, а ряд аэропортов на юге страны временно закрыты.