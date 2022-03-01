Токио, , 18:51 — REGNUM В Сети вышел трейлер аниме под названием Bubble. Ролик доступен на YouTube-канале сервиса Netflix с 1 марта.

Капитан собственного отряда Разведкорпуса Леви Аккерман Цитата из м/с «Атака титанов». Реж. Хадзимэ Исаяма. 2019. Япония

Режиссёром аниме выступил Тэцуро Араки («Тетрадь смерти», «Атака титанов»), за дизайн персонажей отвечал Такеши Обата (художник манги «Тетрадь Смерти»). Сценарий написал Ген Уробути. Производством проекта занималась студия Wit Studio, которая создала три сезона аниме «Атака Титанов».

Добавим, что премьера Bubble состоится 28 апреля 2022 года на Netflix. По сюжету, действие происходит в Токио после того, как в нём появилось множество пузырей, нарушивших законы гравитации. Молодой паркурщик Хибики однажды совершает опрометчивый шаг и падает в гравитацией море, однако его жизнь спасает девушка с таинственными способностями.

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