Казань, 1 марта, 2022, 18:52 — ИА Регнум. В Татарии доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 97,36%. В прошлом году этот показатель был равен 94%. Место в детском саду ожидают более 5,8 тыс. детей. Об этом сообщила начальник отдела дошкольного образования Минобрнауки РТ Йолдыз Хисамиева.

Tatarstan.ru Детский сад

«В прошлом году была поставлена задача — увеличить долю детей до семи лет, обеспеченных местами в дошкольных образовательных организациях, с 92,5% до 94%. Но мы вышли на 97,36%. На сегодня 5877 детей в очереди на места в детсадах», — отметила она.

Всего в Татарии работают 1993 дошкольных образовательных учреждения, посещают которые 215 882 ребенка. В сети дошкольных организаций функционируют 1621 детский сад и 278 школ с дошкольными группами. Кроме того, в республике действуют 36 негосударственных образовательных организаций.

По словам Хисамиевой, в прошлом году детсад посещали более 220 тыс. детей, в этом году — на 4 тыс. меньше. Сокращается численность детей в селах. Больше всего мест в детских садах не хватает в Казани, добавила спикер. При этом в 2021 году в столице Татарии построили восемь детских садов, три дошкольных учреждения ввели в эксплуатацию в Набережных Челнах, два — в Пестречинском районе, по одному детскому саду появилось в Балтасинском, Альметьевском, Высокогорском и Лаишевском районах.

Всего в прошлом году по нацпроектам «Демография» и «Жилье и городская среда» построено 17 детских садов на 3220 мест, в том числе 1498 мест предназначены для детей ясельного возраста.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии абонентская плата за шестичасовое пребывание малыша в группе в возрасте меньше трех лет составляет 1174 рубля, для ребят старше трех лет — 1088 рублей. Девятичасовое пребывание ребенка в детском саду в возрасте младше трех лет составляет 1830 рублей, для детей старше трех лет — 1740 рублей.

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