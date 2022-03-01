Москва, , 18:49 — REGNUM Проверенная информация, взятая в СМИ с профессиональными журналистами, является надёжным источником сведений, из соцсетей брать данные не следует — за них авторы не несут ответственности, заявила 1 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «России 24».

Мария Захарова Mid.ru

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Говоря о борьбе с дезинформацией, Захарова отметила, что следует читать проверенные источники, «которые представляют собой традиционные СМИ или их зеркальное отражение в социальных сетях».

Имеются в виду массмедиа, «у которых есть редакция, соответствующий корпункт или штаб-квартира, чьи журналисты должны работать профессионально с точки зрения профессиональной журналистской этики».

«Только оттуда можно черпать информацию», — сказала Захарова. Она добавила, что в настоящее время интернет переполнен фейками: их идёт колоссальный поток.

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