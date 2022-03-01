Москва, , 18:49 — REGNUM Телеведущая Анастасия Ивлеева обратилась к российской власти с просьбой остановить спецоперацию на территории Украины. Соответствующий пост появился на странице девушки в Instagram 1 марта.

Настя Ивлеева Скриншот видео на YouTube

«Я призываю вас сделать второй раунд переговоров завершающим военные действия, я призываю вас договориться, я призываю вас достигнуть тех компромиссов, которые остановят гибель людей. Я призываю остановиться», — написала Ивлеева. Также телеведущая назвала себя патриоткой и призналась в пацифизме.

Напомним, что массовое признание пришло к Анастасии Ивлеевой после участия в программе «Орёл и решка». В настоящее время телеведущая активно занимается блогерской деятельностью и созданием авторских шоу на YouTube.

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